Происшествия 09.10.2025 в 09:17
В Улан-Удэ 15-летняя школьница попала под колеса иномарки
Ее сбили вне зоны пешеходного перехода
Текст: Карина Перова
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 311 нарушений ПДД. Произошло 33 аварии с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими.
Вечером в Улан-Удэ вне зоны пешеходного перехода по улице Красной Звезды наехали на 15-летнюю школьницу. Пешехода сбил 38-летний водитель автомобиля «Тойота Приус».
«Подросток с травмами госпитализирована в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ региона.
Тегидтп наезд на пешехода