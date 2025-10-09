В Улан-Удэ 15-летняя школьница попала под колеса иномарки

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 311 нарушений ПДД. Произошло 33 аварии с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими.

Вечером в Улан-Удэ вне зоны пешеходного перехода по улице Красной Звезды наехали на 15-летнюю школьницу. Пешехода сбил 38-летний водитель автомобиля «Тойота Приус».

«Подросток с травмами госпитализирована в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ региона.