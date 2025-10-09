Происшествия 09.10.2025 в 12:27

В Улан-Удэ грузовик влетел в легковушку и растерял дрова

Авария случилась на Борсоева
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ грузовик влетел в легковушку и растерял дрова
Фото: комитет по транспорту администрации Улан-Удэ

В Улан-Удэ сегодня на улице Борсоева (возле Лемана Про) грузовой автомобиль, везший дрова, врезался в легковушку. Видео опубликовал комитет по транспорту администрации города.

На кадрах видно, что грузовик мчал на всех парах и не успел притормозить, влетев в машину, остановившуюся на светофоре.

Из-за аварии движение затруднено – занята средняя и крайняя левая полоса в направлении Виадука. На месте работает бригада скорой помощи.

Теги
дтп борсоева

Все новости

В селе Бурятии откроют памятник Ивану Галкину
09.10.2025 в 12:46
В Улан-Удэ грузовик влетел в легковушку и растерял дрова
09.10.2025 в 12:27
Студентам-медикам БГУ придётся отработать бюджетные деньги
09.10.2025 в 12:19
От кадров до льгот
09.10.2025 в 11:49
Шесть монахов из Бурятии готовятся к защите высоких званий Геше
09.10.2025 в 11:35
Ипподрому в Улан-Удэ подарят вторую жизнь
09.10.2025 в 11:17
Жители Бурятии активно оформляют льготную ипотеку
09.10.2025 в 11:00
Жительницу Иркутска вернут из рабства
09.10.2025 в 10:59
Сбербанк начал сокращать персонал из-за искусственного интеллекта
09.10.2025 в 10:39
На севере Бурятии появится новая поликлиника на 100 посетителей в смену
09.10.2025 в 10:36
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Улан-Удэ 15-летняя школьница попала под колеса иномарки
Ее сбили вне зоны пешеходного перехода
09.10.2025 в 09:17
В Улан-Удэ маломобильную женщину вызволили из горящей квартиры
Пожар случился на улице Дунайская
09.10.2025 в 09:07
В Улан-Удэ женщина-наркоманка истязала собственную дочь
От насилия ребенка спас бывший супруг горожанки
09.10.2025 в 09:01
«Ты жирная, чего жрешь?»
В Новосибирске семиклассница избила бывшую подругу — толпа подростков сняла это на видео
08.10.2025 в 16:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru