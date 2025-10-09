В Улан-Удэ грузовик влетел в легковушку и растерял дрова

В Улан-Удэ сегодня на улице Борсоева (возле Лемана Про) грузовой автомобиль, везший дрова, врезался в легковушку. Видео опубликовал комитет по транспорту администрации города.

На кадрах видно, что грузовик мчал на всех парах и не успел притормозить, влетев в машину, остановившуюся на светофоре.

Из-за аварии движение затруднено – занята средняя и крайняя левая полоса в направлении Виадука. На месте работает бригада скорой помощи.