Происшествия 09.10.2025 в 12:27
В Улан-Удэ грузовик влетел в легковушку и растерял дрова
Авария случилась на Борсоева
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сегодня на улице Борсоева (возле Лемана Про) грузовой автомобиль, везший дрова, врезался в легковушку. Видео опубликовал комитет по транспорту администрации города.
На кадрах видно, что грузовик мчал на всех парах и не успел притормозить, влетев в машину, остановившуюся на светофоре.
Из-за аварии движение затруднено – занята средняя и крайняя левая полоса в направлении Виадука. На месте работает бригада скорой помощи.