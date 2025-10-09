Происшествия 09.10.2025 в 16:37

Житель Бурятии будет три года отрабатывать ДТП с пострадавшими

Пьяный парень сел за руль, не имея прав
Текст: Андрей Константинов
Фото: freepik.com
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении молодого человека, по вине которого произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщили в Верховном суде Бурятии, в день происшествия компания молодых людей распивала спиртное, после чего владелец автомобиля «Лексус RX 300» будучи изрядно выпившим, разрешил сесть за руль своему приятелю. Тот также был изрядно пьян и к тому же не имел водительских прав.

Парень, превышая скорость, погнал по обледеневшей, заснеженной дороге. В один момент он потерял контроль над машиной, слетел с трассы и врезался в дерево. В результате сидевшие в «Лексусе» пассажиры получили различные травмы. Один из них пострадал очень серьезно – медики диагностировали у него закрытый линейный перелом позвонка.

Рассмотрев материалы дела, Северобайкальский городской суд признал водителя виновным и приговорил его к 3 годам принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Верховный суд Бурятии, куда осужденный пожаловался на суровость наказания, оставил приговор без изменения.
Теги
ДТП пьяные водители

ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

