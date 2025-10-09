Происшествия 09.10.2025 в 16:53

На трассе в Бурятии после столкновения с фурой погиб пассажир легковушки

Авария произошла в Кабанском районе
Текст: Карина Перова
На трассе в Бурятии после столкновения с фурой погиб пассажир легковушки

В Кабанском районе Бурятии на 239-м километре федеральной трассы между Переёмной и Байкальским Прибоем произошла смертельная авария. Там столкнулись фура и легковушка.

Водитель автомобиля «Тойота Королла» следовал в сторону Улан-Удэ. Он не учёл погодные условия (мокрый снег), из-за чего не справился с управлением и столкнулся с большегрузом «Мерседес», следовавшим во встречном направлении.

«Один пассажир легковой машины скончался до приезда скорой помощи, водитель и ещё один пассажир отправлены в Кабанскую ЦРБ. На месте ДТП действует реверсивное движение», - отметили в ТГ-канале «Кабанск-инфо.24/7».

