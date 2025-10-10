Сильно обгоревшее тело мужчины нашли в сгоревшем доме в Бурятии

Пожар случился вечером 9 октября в селе Ширинга Еравнинского района. Там загорелся жилой двухквартирный дом.«В результате пожара одна квартира выгорела дотла, кровля второй квартиры была уничтожена огнем. Также полностью сгорела веранда и выгорели стены тепляка. Общая площадь пожара составила 140 квадратных метра. В ходе тушения пожара было обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.