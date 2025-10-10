Происшествия 10.10.2025 в 09:52
Водитель «Нивы» в Бурятии погиб от столкновения с иномаркой
ДТП произошло недалеко от Хаима
Текст: Елена Кокорина
Смертельное ДТП произошло вчера вечером в Прибайкальском районе Бурятии недалеко от местности «Хаим».
- 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» без прав столкнулся с автомобилем «Митсубиши». В результате ДТП водитель «Нивы» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир отечественного автомобиля и водитель иномарки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
Тегидтп