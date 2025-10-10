Происшествия 10.10.2025 в 09:52

Водитель «Нивы» в Бурятии погиб от столкновения с иномаркой

ДТП произошло недалеко от Хаима
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Водитель «Нивы» в Бурятии погиб от столкновения с иномаркой

Смертельное ДТП произошло вчера вечером в Прибайкальском районе Бурятии недалеко от местности «Хаим».

- 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» без прав столкнулся с автомобилем «Митсубиши». В результате ДТП водитель «Нивы» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир отечественного автомобиля и водитель иномарки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ

Теги
дтп

Все новости

Жители Бурятии потянулись за коноплей
10.10.2025 в 10:15
В Бурятии нашли замену Коркину на посту министра строительства
10.10.2025 в 10:14
Мотоциклист в Бурятии впал в кому после ДТП
10.10.2025 в 10:13
На севере Бурятии будут судить браконьера за 27 хвостов омуля
10.10.2025 в 09:58
Водитель «Нивы» в Бурятии погиб от столкновения с иномаркой
10.10.2025 в 09:52
В Бурятии построят еще один студенческий кампус
10.10.2025 в 09:45
Житель Бурятии повелся на рекламу в Интернете и потерял почти 1,2 млн
10.10.2025 в 09:45
Самозанятым можно будет работать до 2028 года
10.10.2025 в 09:19
В Улан-Удэ ограничили количество выпускаемых трамваев на Шишковку
10.10.2025 в 09:10
Отсутствие прививок у ребенка
10.10.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Жители Бурятии потянулись за коноплей
Сразу двух сборщиков травки задержала полиция в Иволгинском районе
10.10.2025 в 10:15
Мотоциклист в Бурятии впал в кому после ДТП
Тяжелые травмы он получил из-за отсутствия шлема
10.10.2025 в 10:13
Сильно обгоревшее тело мужчины нашли в сгоревшем доме в Бурятии
Пожар вспыхнул в двухквартирном жилом доме
10.10.2025 в 08:57
Опасного убийцу из Бурятии сумел обезвредить обычный участковый
Вскоре преступник предстанет перед судом
09.10.2025 в 17:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru