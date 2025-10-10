Мотоциклист в Бурятии впал в кому после ДТП

38-летний житель Бурятии прошлой ночью попал в ДТП и теперь находится в коме. Сев за руль своего мотоцикла он не надел шлем, поэтому при падении получил тяжелые травмы.

ДТП произошло на 157 км автодороги «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск».

- Водитель мотоцикла «Минск» без прав не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП мотоциклист с тяжелыми травмами в состоянии комы доставлен в больницу, - рассказали в ГИБДД республики.

Всего за вчерашний день на территории республики выявлено 334 нарушения ПДД. Задержаны и отстранены от права управления 20 водителей, находившихся за рулем с признаками алкогольного опьянения.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 27 аварий с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ