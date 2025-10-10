Жители Бурятии потянулись за коноплей

7 октября в Иволгинском районе полиция задержала сразу двух мужчин, промышлявших сбором конопли.Как рассказали в МВД, сначала правоохранителям попался 43-летний местный житель с мешком, содержащим растительную массу с характерным запахом дикорастущей конопли. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой более шести килограммов. Задержанный клялся, что собрал коноплю исключительно для личного употребления, без цели сбыта.В тот же день недалеко от одного из селений района полицейские заметили еще одного подозрительного мужчину. В его в рюкзаке они обнаружили два пакета с коноплей. Любителем травки оказался 34-летний ранее судимый житель Улан-Удэ. Масса изъятого у него зелья составила около двух килограммов.«По фактам незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. С подозреваемых взяты подписки о невыезде», - сообщили в полиции.