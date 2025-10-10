Происшествия 10.10.2025 в 10:15
Жители Бурятии потянулись за коноплей
Сразу двух сборщиков травки задержала полиция в Иволгинском районе
Текст: Андрей Константинов
7 октября в Иволгинском районе полиция задержала сразу двух мужчин, промышлявших сбором конопли.
Как рассказали в МВД, сначала правоохранителям попался 43-летний местный житель с мешком, содержащим растительную массу с характерным запахом дикорастущей конопли. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой более шести килограммов. Задержанный клялся, что собрал коноплю исключительно для личного употребления, без цели сбыта.
В тот же день недалеко от одного из селений района полицейские заметили еще одного подозрительного мужчину. В его в рюкзаке они обнаружили два пакета с коноплей. Любителем травки оказался 34-летний ранее судимый житель Улан-Удэ. Масса изъятого у него зелья составила около двух килограммов.
«По фактам незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. С подозреваемых взяты подписки о невыезде», - сообщили в полиции.
