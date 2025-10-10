Происшествия 10.10.2025 в 12:01

В Бурятии горят дома в поселке Энхалук

Огонь охватил постройки на четырех участках
Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар случился сегодня в поселке Энхалук Кабанского района. Возгорание началось в двухэтажном жилом доме. Вскоре огонь полностью охватил дом и надворные постройки, а затем стал стремительно распространяться на соседние участки. 


По данным «Кабанск-инфо.24/7», сейчас огнем охвачены постройки уже на четырех участках. Пожар тушат работники пожарной части и добровольной пожарной команды, а также сотрудники лесхоза.


Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в борьбе с огнем задействованы 16 человек и 8 единиц техники, также 10 местных жителей. Тушение пожара продолжается.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
