В Бурятии горят дома в поселке Энхалук

Крупный пожар случился сегодня в поселке Энхалук Кабанского района. Возгорание началось в двухэтажном жилом доме. Вскоре огонь полностью охватил дом и надворные постройки, а затем стал стремительно распространяться на соседние участки.





По данным «Кабанск-инфо.24/7», сейчас огнем охвачены постройки уже на четырех участках. Пожар тушат работники пожарной части и добровольной пожарной команды, а также сотрудники лесхоза.









Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в борьбе с огнем задействованы 16 человек и 8 единиц техники, также 10 местных жителей. Тушение пожара продолжается.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»