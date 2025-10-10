Происшествия 10.10.2025 в 14:22
В Бурятии сгорели четыре дома в поселке на берегу Байкала
Прокурор уже назвал предварительную причину возгорания
Текст: Андрей Константинов
Прокурор Кабанского района Бурятии Батор Будаев назвал предварительную причину крупного пожара, случившегося сегодня в поселке Старый Энхалук на берегу Байкала. Там огонь охватил сразу четыре дома.
В своем видеокомментарии, снятом на фоне догорающих строений, Батор Будаев сообщил, что возгорание началось на летней кухне одного из домовладений. Предварительно, там коротнула электропроводка.
«Надзорным ведомством будет дана оценка правовому решению, принятому ОНД МЧС России в Кабанском районе, при наличии оснований приняты меры реагирования», - сказал Батор Будаев.
Как уточнил прокурор, в происшествии никто не пострадал.
Напомним, по данным Республиканского агентства ГО и ЧС, возгорание началось в двухэтажном жилом доме. Вскоре огонь полностью охватил дом и надворные постройки, а затем из-за ветра стал стремительно распространяться на соседние участки.
В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются. В борьбе с огнем задействованы 40 человек и 13 единиц техники.
