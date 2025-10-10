Происшествия 10.10.2025 в 15:32
Выжившего в Охотском море жителя Бурятии будут судить
Михаилу Пичугину предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ
Текст: Андрей Константинов
Транспортная прокуратура утвердил обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении жителя Бурятии Михаила Пичугина. Он обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником на катамаране «Байкат 470» выдвинулись от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. По пути у них сломался мотор, после чего судно два месяца дрейфовало в море. Брат и племянник Михаила погибли, а его самого случайно обнаружили рыбаки. Обессилевшего мужчину доставили в больницу Магадана, где его лечили и восстанавливали. После этого Михаил вернулся в Бурятию. По факту гибели его родственников было возбуждено уголовное дело.
«Управляя маломерным судном, обвиняемый проигнорировал требования о соблюдении допустимого для данного вида транспортного средства отдаления от берега на расстояние не более 3 км и прокладывал маршрут через запрещенные для таких судов районы плавания. Кроме того, он не обеспечил техническое обслуживание мотора лодки и устранение имевшихся неисправностей. На обратном пути от мыса Перовского в село Москальво примерно в 19 км от берега произошла поломка мотора, судно утратило способность передвижения и более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. От переохлаждения и истощения родственники обвиняемого погибли. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось», - сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Также следователи установили, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора, вписав их в договор купли-продажи, и неправомерно заменил на корпусе мотора информационные таблички, продублировав на них представленные в орган контроля данные.
Сейчас уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края для рассмотрения по существу.
Как сообщил ТАСС адвокат Михаила Пичугина Андрей Назаров, его подзащитный хочет воспользоваться правом участия в судебном заседании по видео-конференц-связи.
«Да, действительно дело направлено в суд в Николаевск-на-Амуре. Согласно закону, Михаил Пичугин должен будет присутствовать на судебных заседаниях. Мы подали ходатайство о том, чтобы он участвовал посредством видео-конференц-связи - решение по ходатайству будет принимать суд во время первого судебного заседания», - сказал Назаров.
В настоящее время Михаил Пичугин остается под подпиской о невыезде. Мужчина, как уточнил адвокат, живет в Улан-Удэ, работает автослесарем. «Каких-либо жалоб от него мне не поступало, чувствует себя он бодро, выглядит нормально», - добавил Назаров.
