Происшествия 10.10.2025 в 15:32

Выжившего в Охотском море жителя Бурятии будут судить

Михаилу Пичугину предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Выжившего в Охотском море жителя Бурятии будут судить
Фото: скриншот видео
Транспортная прокуратура утвердил обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении жителя Бурятии Михаила Пичугина. Он обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником на катамаране «Байкат 470» выдвинулись от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. По пути у них сломался мотор, после чего судно два месяца дрейфовало в море. Брат и племянник Михаила погибли, а его самого случайно обнаружили рыбаки. Обессилевшего мужчину доставили в больницу Магадана, где его лечили и восстанавливали. После этого Михаил вернулся в Бурятию. По факту гибели его родственников было возбуждено уголовное дело.

«Управляя маломерным судном, обвиняемый проигнорировал требования о соблюдении допустимого для данного вида транспортного средства отдаления от берега на расстояние не более 3 км и прокладывал маршрут через запрещенные для таких судов районы плавания. Кроме того, он не обеспечил техническое обслуживание мотора лодки и устранение имевшихся неисправностей. На обратном пути от мыса Перовского в село Москальво примерно в 19 км от берега произошла поломка мотора, судно утратило способность передвижения и более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. От переохлаждения и истощения родственники обвиняемого погибли. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось», - сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Также следователи установили, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора, вписав их в договор купли-продажи, и неправомерно заменил на корпусе мотора информационные таблички, продублировав на них представленные в орган контроля данные.

Сейчас уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края для рассмотрения по существу.

Как сообщил ТАСС адвокат Михаила Пичугина Андрей Назаров, его подзащитный хочет воспользоваться правом участия в судебном заседании по видео-конференц-связи. 

«Да, действительно дело направлено в суд в Николаевск-на-Амуре. Согласно закону, Михаил Пичугин должен будет присутствовать на судебных заседаниях. Мы подали ходатайство о том, чтобы он участвовал посредством видео-конференц-связи - решение по ходатайству будет принимать суд во время первого судебного заседания», - сказал Назаров.

В настоящее время Михаил Пичугин остается под подпиской о невыезде. Мужчина, как уточнил адвокат, живет в Улан-Удэ, работает автослесарем. «Каких-либо жалоб от него мне не поступало, чувствует себя он бодро, выглядит нормально», - добавил Назаров.
Теги
несчастный случай суд

Все новости

Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
10.10.2025 в 16:54
Жительница Бурятии загнала в долговую яму экс-возлюбленного матери
10.10.2025 в 16:29
В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины
10.10.2025 в 16:08
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
10.10.2025 в 16:02
В Бурятии на выходные будет до минус 21
10.10.2025 в 15:56
В Бурятии 17-летнюю лихачку будут судить за смертельное ДТП
10.10.2025 в 15:39
Выжившего в Охотском море жителя Бурятии будут судить
10.10.2025 в 15:32
Полицейские Бурятии открыли стрельбу по резвой иномарке
10.10.2025 в 15:20
Улан-удэнец стащил из магазина бутылку вина и чипсы
10.10.2025 в 15:17
Спикер Хурала Бурятии принял участие в церемонии передачи школьных автобусов
10.10.2025 в 14:53
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины
Аэролодка перевернулась  в Баунтовском районе
10.10.2025 в 16:08
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
Жительница Тулуна осуждена за мошенничество при получении социальных выплат
10.10.2025 в 16:02
В Бурятии сгорели четыре дома в поселке на берегу Байкала
Прокурор уже назвал предварительную причину возгорания
10.10.2025 в 14:22
В Бурятии горят дома в поселке Энхалук
Огонь охватил постройки на четырех участках
10.10.2025 в 12:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru