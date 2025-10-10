В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины

Спасательный жилет не сохранил жизнь утопающего человека в реке Бурятии, потому что мужчина надел его, но не застегнул, рассказали в Бурятской республиканской поисково-спасательной службе.

Трагедия случилась 8 октября на реке Амалат в Баунтовском эвенкийском районе. Там перевернулась аэролодка, на борту которой находились шесть человек. В результате инцидента погиб один человек.

- Согласно уточнённой информации, на погибшем был надет спасательный жилет, который, к сожалению, не был застёгнут и в момент падения слетел с мужчины. В тот же день на поиски утонувшего выехали спасатели. Прибыв на место проведения поисковых работ утром, спасатели встретились с очевидцами происшествия и приступили к поисковым работам, - рассказали в ГО и ЧС.

Сегодня в течение дня от местных жителей поступила информация о том, что тело утонувшего обнаружено примерно в 700 метрах от места трагедии.

Спасатели БРПСС доставили его в Россошино. Информацию передали в полицию.

Фото: ГО ЧС