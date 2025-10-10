Происшествия 10.10.2025 в 16:08

В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины

Аэролодка перевернулась  в Баунтовском районе
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины

Спасательный жилет не сохранил жизнь утопающего человека в реке Бурятии, потому что мужчина надел его, но не застегнул, рассказали в Бурятской республиканской поисково-спасательной службе.

Трагедия случилась 8 октября на реке Амалат в Баунтовском эвенкийском районе. Там перевернулась аэролодка, на борту которой находились шесть человек. В результате инцидента погиб один человек.

- Согласно уточнённой информации, на погибшем был надет спасательный жилет, который, к сожалению, не был застёгнут и в момент падения слетел с мужчины. В тот же день на поиски утонувшего выехали спасатели. Прибыв на место проведения поисковых работ утром, спасатели встретились с очевидцами происшествия и приступили к поисковым работам, - рассказали в ГО и ЧС.

Сегодня в течение дня от местных жителей поступила информация о том, что тело утонувшего обнаружено примерно в 700 метрах от места трагедии.

Спасатели БРПСС доставили его в Россошино. Информацию передали в полицию.

Фото: ГО ЧС

Теги
утонувший

Все новости

Семейная пара из Бурятии передала на фронт мотоцикл погибшего на СВО сына
10.10.2025 в 16:54
Жительница Бурятии загнала в долговую яму экс-возлюбленного матери
10.10.2025 в 16:29
В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины
10.10.2025 в 16:08
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
10.10.2025 в 16:02
В Бурятии на выходные будет до минус 21
10.10.2025 в 15:56
В Бурятии 17-летнюю лихачку будут судить за смертельное ДТП
10.10.2025 в 15:39
Выжившего в Охотском море жителя Бурятии будут судить
10.10.2025 в 15:32
Полицейские Бурятии открыли стрельбу по резвой иномарке
10.10.2025 в 15:20
Улан-удэнец стащил из магазина бутылку вина и чипсы
10.10.2025 в 15:17
Спикер Хурала Бурятии принял участие в церемонии передачи школьных автобусов
10.10.2025 в 14:53
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
Жительница Тулуна осуждена за мошенничество при получении социальных выплат
10.10.2025 в 16:02
Выжившего в Охотском море жителя Бурятии будут судить
Михаилу Пичугину предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ
10.10.2025 в 15:32
В Бурятии сгорели четыре дома в поселке на берегу Байкала
Прокурор уже назвал предварительную причину возгорания
10.10.2025 в 14:22
В Бурятии горят дома в поселке Энхалук
Огонь охватил постройки на четырех участках
10.10.2025 в 12:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru