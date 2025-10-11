Пьяный водитель в Улан-Удэ вылетел на рельсы

Пьяный водитель легкового автомобиля вылетел на трамвайные рельсы. ДТП произошло вечером в пятницу, 10 октября, на улице Ключевская, перед остановкой «Юношеская библиотека».

По данным ГИБДД, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.

Из-за ДТП ограничивали движение трамваев в сторону Шишковка, позже ограничение сняли, а автомобиль убрали с рельсов, отметили в МУП «Управление трамвая».





Фото: МУП "Управление трамвая"