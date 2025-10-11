Происшествия 11.10.2025 в 11:21
Пьяный водитель в Улан-Удэ вылетел на рельсы
ДТП произошло на ул.Ключевская
Текст: Анастасия Величко
Пьяный водитель легкового автомобиля вылетел на трамвайные рельсы. ДТП произошло вечером в пятницу, 10 октября, на улице Ключевская, перед остановкой «Юношеская библиотека».
По данным ГИБДД, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.
Из-за ДТП ограничивали движение трамваев в сторону Шишковка, позже ограничение сняли, а автомобиль убрали с рельсов, отметили в МУП «Управление трамвая».
Фото: МУП "Управление трамвая"