Происшествия 11.10.2025 в 12:29

В Якутии смартфон убил юношу во время зарядки

Следователи предостерегают от использования телефона с включённым электропитанием

Текст: Иван Иванов
Юноша в Якутске погиб от удара током с заряжавшегося мобильного телефона. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.

Как сообщает РИА «Новости», восьмого октября жительница Якутска вернулась домой, где обнаружила своего 17-летнего сына с термическим ожогом в области груди. Прибывшая бригада скорой помощи констатировали смерть юноши.

Прибывшая следственная группа в ходе проведения осмотра места происшествия нашла мобильный телефон погибшего, который на момент обнаружения тела был подключен к зарядному устройству и электросети. По предварительным данным, юноша пользовался телефоном в момент его зарядки и по неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В СУСК напомнили об опасности использования мобильных телефонов во время их подключения к электросети. «Помните, что процесс зарядки вызывает нагрев аккумулятора и электронных компонентов, а одновременная работа с гаджетом в этот момент резко увеличивает нагрузку. Необходимо использовать только сертифицированные неповрежденные кабели и держать мобильное устройство на безопасном расстоянии», - говорится в сообщении.

Фото: "Номер один"

