Происшествия 11.10.2025 в 12:51

В прибайкальском селе Бурятии потушили пожар на турбазе

Площадь возгорания составила более 600 квадратов

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В прибайкальском селе Бурятии потушили пожар на турбазе

Пожар в кабанском селе Старый Энхалук потушили вечером 10 октября. Площадь возгорания составила 631 кв.м. Сейчас продолжается проливка места пожара.

Сначала вспыхнул двухэтажный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 8:49.

- С огнём боролись 35 человек и 13 единиц техники. Пострадавших не допущено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара сгорели шесть гостевых домов и надворные постройки на площади 613 м². Также повреждены еще два гостевых дома.

Тушение пожара осложнялось из-за ветровой нагрузки – порывы достигали 10 м/с и плотной застройки зданий. Кроме того, о пожаре поздно сообщили - хозяин дома, где произошло возгорание, пытался самостоятельно его ликвидировать.

Причины пожара в настоящее время устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России по Бурятии. Предварительно, причиной послужило короткое замыкание.

Прокуратура Кабанского района контролирует установление обстоятельств пожара в селе Старый Энхалук.


Фото: "Номер один"

Теги
пожар турбаза энхалук

Все новости

В прибайкальском селе Бурятии потушили пожар на турбазе
11.10.2025 в 12:51
В Якутии смартфон убил юношу во время зарядки
11.10.2025 в 12:29
Продажи праворульных машин рекордно выросли в Приморье из-за утильсбора
11.10.2025 в 12:16
На берегу Байкала убрали огромную свалку
11.10.2025 в 11:55
Пьяный водитель в Улан-Удэ вылетел на рельсы
11.10.2025 в 11:21
«Мамочка, мы тобой очень сильно гордимся»
11.10.2025 в 08:00
«Хочу, чтобы каждый ребенок был счастлив»
11.10.2025 в 07:00
Владимир Павлов: «Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад улас 468 шэнэ автобус абаа»
10.10.2025 в 20:27
В небе над районом Бурятии кружила стая хищников
10.10.2025 в 17:39
В Бурятии надеются сократить дефицит врачей в районах
10.10.2025 в 17:22
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Якутии смартфон убил юношу во время зарядки

Следователи предостерегают от использования телефона с включённым электропитанием

11.10.2025 в 12:29
Пьяный водитель в Улан-Удэ вылетел на рельсы

ДТП произошло на ул.Ключевская

11.10.2025 в 11:21
В Бурятии нашли тело утонувшего в реке мужчины
Аэролодка перевернулась  в Баунтовском районе
10.10.2025 в 16:08
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
Жительница Тулуна осуждена за мошенничество при получении социальных выплат
10.10.2025 в 16:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru