В прибайкальском селе Бурятии потушили пожар на турбазе

Пожар в кабанском селе Старый Энхалук потушили вечером 10 октября. Площадь возгорания составила 631 кв.м. Сейчас продолжается проливка места пожара.

Сначала вспыхнул двухэтажный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 8:49.

- С огнём боролись 35 человек и 13 единиц техники. Пострадавших не допущено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара сгорели шесть гостевых домов и надворные постройки на площади 613 м². Также повреждены еще два гостевых дома.

Тушение пожара осложнялось из-за ветровой нагрузки – порывы достигали 10 м/с и плотной застройки зданий. Кроме того, о пожаре поздно сообщили - хозяин дома, где произошло возгорание, пытался самостоятельно его ликвидировать.

Причины пожара в настоящее время устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России по Бурятии. Предварительно, причиной послужило короткое замыкание.

Прокуратура Кабанского района контролирует установление обстоятельств пожара в селе Старый Энхалук.





Фото: "Номер один"