Происшествия 12.10.2025 в 13:15

На Байкале катер врезался в корабль

Трое пассажиров судна погибли возле Листвянки
Текст: Иван Иванов
На Байкале катер врезался в корабль
Фото «Номер один»

У поселка Листвянка, в акватории Ангары, скоростной катер врезался в стоящее судно. Капитан не справился с управлением, погибли трое человек. В настоящее время проводится спасательная операция. Информация об инциденте поступила в ГУ МЧС по Иркутской области поздно вечером 11 октября.

В результате столкновения один человек был травмирован, четверо выпали за борт. Спасти в холодной воде удалось одного.

По факту столкновения корабля и катера в акватории реки Ангары у поселка Листвянка, в результате которого погибли трое человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

