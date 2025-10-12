На Байкале катер врезался в корабль

У поселка Листвянка, в акватории Ангары, скоростной катер врезался в стоящее судно. Капитан не справился с управлением, погибли трое человек. В настоящее время проводится спасательная операция. Информация об инциденте поступила в ГУ МЧС по Иркутской области поздно вечером 11 октября.

В результате столкновения один человек был травмирован, четверо выпали за борт. Спасти в холодной воде удалось одного.

По факту столкновения корабля и катера в акватории реки Ангары у поселка Листвянка, в результате которого погибли трое человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.