Пенсионерка из Улан-Удэ отдала мошенникам деньги и золото

В Улан-Удэ на прошедшей неделе полиция зафиксировала случай мошенничества, жертвой которого стала 61-летняя пенсионерка. Женщина потеряла более 736 тысяч рублей, пытаясь увеличить свои сбережения путем инвестирования.Как рассказали в МВД Бурятии, 1 октября горожанка нашла в мессенджере объявление о возможности удаленного заработка. Заинтересовавшись, она присоединилась к тематической группе по купле-продаже криптовалюты. Дальнейшее общение с администратором группы привело ее к использованию чат-бота, который обещал высокий доход при первоначальном вложении всего двух тысяч рублей.«В течение пяти дней пенсионерка совершила 11 переводов на счета, подконтрольные злоумышленникам. С каждым переводом сумма, необходимая для «вывода» якобы приобретенной криптовалюты, возрастала: от первоначальных двух тысяч до 25, затем 50 и 100 тысяч рублей. Когда личные сбережения иссякли, женщина, поддавшись на уговоры аферистов, сдала в ломбард золотые украшения, выручив более 150 тысяч рублей, которые также были перечислены мошенникам», - сообщили в полиции.Лишь после последнего перевода, когда желаемая «прибыль» так и не была получена, пенсионерка осознала, что стала жертвой аферистов. Она обратилась к сыну, который убедил мать прекратить любое общение с мошенниками, после чего отвел ее в полицию для подачи заявления.