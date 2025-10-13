Происшествия 13.10.2025 в 09:43

В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух человек

Его жертвами стала подруга-сверстница и случайная девушка
Текст: Андрей Константинов
В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух человек
Фото: скриншот видео
В Шелехове правоохранители расследуют жуткое преступление, случившееся 12 октября в подъезде одного из многоквартирных домов. Там между 14-летними парнем и его возлюбленной произошел конфликт на почве ревности. В его ходе парень выхватил нож и нанес им удары подруге. Из-за шума на лестничную площадку вышла 23-летняя соседка. Девушка пыталась вступиться за школьницу, но также была ранена ножом. Обе пострадавшие скончались в больнице.

Как сообщили в полиции, задержал юношу мужчина, который выбежал из квартиры. Сейчас с подростком работают сотрудники ОМВД России по Шелеховскому району, а также следственные органы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщили в Следственном комитете.
убийство

