Происшествия 13.10.2025 в 09:54

В ухе мальчика из Бурятии поселился паук

Незваного гостя обнаружили в больнице
Текст: Карина Перова
В ухе мальчика из Бурятии поселился паук
Фото: freepik.com

В Бурятии врачей Курумканской центральной районной больницы шокировала неожиданная находка на приёме. К ним пришел мальчик, в ухе которого поселился крупный чёрный паук.

Ребенок жаловался на сильную боль. Врач при помощи отоскопа обнаружил большое количество серы. Когда специалист начал аккуратно отодвигать серные массы, из слухового прохода неожиданно выпрыгнул главный враг арахнофоба.

«Ситуация получилась напряжённая: паук, испугавшись, перебежал на мочку уха ребёнка. Маленький пациент инстинктивно вскрикнул и ударил себя по уху, но, к счастью, всё обошлось без последствий. Паука удалили, осмотр продолжили – других патологий не выявлено», - рассказали в медучреждении.

паук ухо

ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

