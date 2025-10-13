В Улан-Удэ популярного блогера обвиняют в мошенничестве

В Улан-Удэ полиция возбудила уголовное дело в отношении 42-летней женщины, которую подозревают в мошенничестве.«Горожанка является популярным блогером с аудиторией более 1000 подписчиков. В августе этого года она на своих страницах в соцсетях рекламировала и предлагала гражданам приобрести туристические путевки для отдыха за рубежом. Одна из жительниц города передала ей 36 тысяч рублей, но вместо долгожданного отпуска получила только обещания. По словам пострадавшей, подозреваемая неоднократно переносила сроки, а потом и вовсе прекратила выходить на связь. Фигурантка свои обязательства перед клиентом не выполнила и распорядилась деньгами по своему усмотрению», - рассказали в МВД Бурятии.В настоящее время расследование дела продолжается. Полицейские полагают, что обманутых может быть гораздо больше. В связи с этим правоохранители просят граждан, которые воспользовались услугами блогера, сообщить об этом в ОП №1 УМВД России по Улан-Удэ по телефонам: 102 (112) или 44-02-02.