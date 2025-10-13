Происшествия 13.10.2025 в 11:11

В Улан-Удэ популярного блогера обвиняют в мошенничестве

Пока в деле одна потерпевшая, но их может быть больше
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ популярного блогера обвиняют в мошенничестве
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ полиция возбудила уголовное дело в отношении 42-летней женщины, которую подозревают в мошенничестве. 

«Горожанка является популярным блогером с аудиторией более 1000 подписчиков. В августе этого года она на своих страницах в соцсетях рекламировала и предлагала гражданам приобрести туристические путевки для отдыха за рубежом. Одна из жительниц города передала ей 36 тысяч рублей, но вместо долгожданного отпуска получила только обещания. По словам пострадавшей, подозреваемая неоднократно переносила сроки, а потом и вовсе прекратила выходить на связь. Фигурантка свои обязательства перед клиентом не выполнила и распорядилась деньгами по своему усмотрению», - рассказали в МВД Бурятии.

В настоящее время расследование дела продолжается. Полицейские полагают, что обманутых может быть гораздо больше. В связи с этим правоохранители просят граждан, которые воспользовались услугами блогера, сообщить об этом в ОП №1 УМВД России по Улан-Удэ по телефонам: 102 (112) или 44-02-02.
Теги
мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ благоустроили 28 объектов на деньги «Народного бюджета»
13.10.2025 в 12:35
В Бурятии состоялись слушания по разработке Ошурковского месторождения
13.10.2025 в 12:09
Безработный житель Улан-Удэ обчистил чужой автомобиль
13.10.2025 в 12:04
Жители Заиграевского района Бурятии выступают против переноса автовокзала
13.10.2025 в 11:41
Команда «Горсвета» из Улан-Удэ победила на международном конкурсе мастерства
13.10.2025 в 11:37
Замкнувшая проводка в бане чуть не спалила дом в районе Бурятии
13.10.2025 в 11:11
В Улан-Удэ популярного блогера обвиняют в мошенничестве
13.10.2025 в 11:11
Жительнице Бурятии дали два года за погибшего в ДТП человека
13.10.2025 в 10:51
Бодибилдерша из Бурятии стала вице-чемпионкой Урала и Сибири
13.10.2025 в 10:30
Тропы в Улан-Удэ украсили арт-объектами
13.10.2025 в 10:21
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Безработный житель Улан-Удэ обчистил чужой автомобиль
Хозяйка оставила машину незапертой
13.10.2025 в 12:04
Замкнувшая проводка в бане чуть не спалила дом в районе Бурятии
Пожар тушили ночью
13.10.2025 в 11:11
В ухе мальчика из Бурятии поселился паук
Незваного гостя обнаружили в больнице
13.10.2025 в 09:54
В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух человек
Его жертвами стала подруга-сверстница и случайная девушка
13.10.2025 в 09:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru