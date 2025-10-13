Происшествия 13.10.2025 в 11:11

Замкнувшая проводка в бане чуть не спалила дом в районе Бурятии

Пожар тушили ночью
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Замкнувшая проводка в бане чуть не спалила дом в районе Бурятии

Короткое замыкание стало причиной ночного пожара в Кабанском районе Бурятии. Он произошел в Селенгинске и обошелся без жертв.

- 12 октября на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании бани. К месту вызова были направлены пожарные в составе десяти человек и пяти единиц техники. По прибытии было установлено, что горят надворные постройки и существовала угроза распространения огня на жилой дом, но оперативными действиями она была снята, - рассказали в ГО и ЧС.

Пожар в итоге уничтожил надворные постройки, баню, кровлю зимовья, а также повредил кровлю гаража. Общая площадь пожара составила 190 кв. м. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание в бане.

Фото: ГО и ЧС

 

Теги
пожар

Все новости

В Улан-Удэ благоустроили 28 объектов на деньги «Народного бюджета»
13.10.2025 в 12:35
В Бурятии состоялись слушания по разработке Ошурковского месторождения
13.10.2025 в 12:09
Безработный житель Улан-Удэ обчистил чужой автомобиль
13.10.2025 в 12:04
Жители Заиграевского района Бурятии выступают против переноса автовокзала
13.10.2025 в 11:41
Команда «Горсвета» из Улан-Удэ победила на международном конкурсе мастерства
13.10.2025 в 11:37
Замкнувшая проводка в бане чуть не спалила дом в районе Бурятии
13.10.2025 в 11:11
В Улан-Удэ популярного блогера обвиняют в мошенничестве
13.10.2025 в 11:11
Жительнице Бурятии дали два года за погибшего в ДТП человека
13.10.2025 в 10:51
Бодибилдерша из Бурятии стала вице-чемпионкой Урала и Сибири
13.10.2025 в 10:30
Тропы в Улан-Удэ украсили арт-объектами
13.10.2025 в 10:21
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Безработный житель Улан-Удэ обчистил чужой автомобиль
Хозяйка оставила машину незапертой
13.10.2025 в 12:04
В Улан-Удэ популярного блогера обвиняют в мошенничестве
Пока в деле одна потерпевшая, но их может быть больше
13.10.2025 в 11:11
В ухе мальчика из Бурятии поселился паук
Незваного гостя обнаружили в больнице
13.10.2025 в 09:54
В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух человек
Его жертвами стала подруга-сверстница и случайная девушка
13.10.2025 в 09:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru