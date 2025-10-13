Происшествия 13.10.2025 в 11:11
Замкнувшая проводка в бане чуть не спалила дом в районе Бурятии
Пожар тушили ночью
Текст: Елена Кокорина
Короткое замыкание стало причиной ночного пожара в Кабанском районе Бурятии. Он произошел в Селенгинске и обошелся без жертв.
- 12 октября на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании бани. К месту вызова были направлены пожарные в составе десяти человек и пяти единиц техники. По прибытии было установлено, что горят надворные постройки и существовала угроза распространения огня на жилой дом, но оперативными действиями она была снята, - рассказали в ГО и ЧС.
Пожар в итоге уничтожил надворные постройки, баню, кровлю зимовья, а также повредил кровлю гаража. Общая площадь пожара составила 190 кв. м. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание в бане.
Фото: ГО и ЧС
