Замкнувшая проводка в бане чуть не спалила дом в районе Бурятии

Короткое замыкание стало причиной ночного пожара в Кабанском районе Бурятии. Он произошел в Селенгинске и обошелся без жертв.

- 12 октября на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о загорании бани. К месту вызова были направлены пожарные в составе десяти человек и пяти единиц техники. По прибытии было установлено, что горят надворные постройки и существовала угроза распространения огня на жилой дом, но оперативными действиями она была снята, - рассказали в ГО и ЧС.

Пожар в итоге уничтожил надворные постройки, баню, кровлю зимовья, а также повредил кровлю гаража. Общая площадь пожара составила 190 кв. м. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание в бане.

Фото: ГО и ЧС