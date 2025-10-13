Безработный житель Улан-Удэ обчистил чужой автомобиль

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из автомобиля 39-летней женщины. Она оставила машину незапертой, а, вернувшись, обнаружила пропажу телефона и 43 тысяч рублей.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний ранее судимый нигде не работающий житель Улан-Удэ. Мужчина пояснил, что, проходя мимо припаркованного автомобиля, он потянул ручку двери и она открылась. Злоумышленник проник внутрь, где нашел телефон и деньги», - рассказали в МВД Бурятии.Похищенные мужчина пропил, а телефон потерял. По факту кражи возбуждено уголовное дело.