Происшествия 13.10.2025 в 12:48

В Улан-Удэ иномарка протаранила маршрутку

В аварии пострадали два человека
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ иномарка протаранила маршрутку
В Улан-Удэ правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня на Стеклозаводе.

«По предварительным данным, в ходе обгона 19-летний водитель автомобиля «Опель Астра» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным автобусом. В аварии пострадали два человека: водитель «Опеля» и пассажир маршрутного автобуса. Им оказана медицинская помощь», - сообщили в прокуратуре Бурятии. 


Фото: прокуратура Бурятии
