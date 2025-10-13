Происшествия 13.10.2025 в 12:48
В Улан-Удэ иномарка протаранила маршрутку
В аварии пострадали два человека
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня на Стеклозаводе.
Фото: прокуратура Бурятии
«По предварительным данным, в ходе обгона 19-летний водитель автомобиля «Опель Астра» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным автобусом. В аварии пострадали два человека: водитель «Опеля» и пассажир маршрутного автобуса. Им оказана медицинская помощь», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: прокуратура Бурятии
