В Улан-Удэ иномарка протаранила маршрутку

«По предварительным данным, в ходе обгона 19-летний водитель автомобиля «Опель Астра» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным автобусом. В аварии пострадали два человека: водитель «Опеля» и пассажир маршрутного автобуса. Им оказана медицинская помощь», - сообщили в прокуратуре Бурятии.





В Улан-Удэ правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня на Стеклозаводе.Фото: прокуратура Бурятии