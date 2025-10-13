Происшествия 13.10.2025 в 15:47
«Заставили порвать паспорт и смыть симку в унитаз»
В Новосибирске семиклассница перевела мошенникам 1,2 миллиона, пока мама спала
Текст: КП-Новосибирск
Семиклассница Валентина делала уроки дома, когда ей пришло сообщение в «Телеграме» от незнакомой девочки Карины. Она писала, что учится в соседней школе, предлагала дружить и пойти погулять. Валя скинула ей свою геопозицию, в ответ Карина прислала видео-кружок с военнослужащим в украинской форме.
- Через пару минут дочке пришло сообщение с чат-бота под названием «МВД РФ». Дочке написали, что она общалась с мошенниками, а просмотр видео и отправленная геопозиция якобы тянут на уголовное дело в отношении родителей за госизмену. Дальше ей написали, что с ней свяжется следователь МВД, - сообщила КП-Новосибирск мама девочки.
Мужчина стал названивать ей через «Телеграм», Валя не брала трубку. Следом посыпались сообщения с угрозами: «Выходите на связь, иначе будем информировать родителей. Для них это срок до 25 лет». Дальше стал писать еще один лже-сотрудник МВД. Школьница не верила, но лже-полицейские предложили погуглить их имена в интернете — они совпали с реальными именами полицейских в выдаче поисковика.
- Все общение происходило в «Телеграме». Запугав дочь, мошенник ей предложил якобы защитить счета родителей, для этого ее перевели на сотрудника налоговой. Тот убедил ребенка, что якобы деньги нужно перевести на «безопасные счета», он заполнит декларацию и вернет деньги. Для этого заставили ребенка дождаться, пока мы уснем, и позвонили. В ночь на 3 апреля она взяла мой телефон и под давлением лже-сотрудника налоговой увеличила лимит кредитки и сняла 441 тысячу, затем взяла предодобренный банком кредит на 816 тысяч. Ей стали присылать QR-коды, по ним она переводила деньги, - рассказала КП-Новосибирск мама школьницы Юлия. - После чего мошенники убедили дочь искать ценные вещи в квартире. Валя ничего не нашла и по требованию звонившего удалила приложения на телефоне, вырвала страницу паспорта, вытащила сим-карту и смыла их в унитаз. Они требовали выкинуть мой телефон в окно, но она притворилась и кинула его на пол.
После этого лже-налоговик обещал закончить свою «декларацию» через 15 минут и вернуть деньги, но так и не перезвонил. Утром написал, что «еще не добрался до работы», и перестал выходить на связь. Мама девочки Юлия, ничего не подозревая, взяла телефон и поехала на работу.
- У меня не получилось оплатить проезд в автобусе, я увидела, что в смартфоне нет связи. Коллега посоветовала разобраться с сим-картой, открыв смартфон, я ее не обнаружила. Банковские приложения были удалены, я позвонила мужу, он позвонил детям. Через полчаса приехал ко мне на работу с испуганными глазами, сказал, что нашу дочь обманули мошенники. Я взяла отгул, и мы вместе поехали домой, - рассказала Юлия.
Дома Валя во всем призналась родителям, Юлия была в шоке — она была должна банкам 1,3 миллиона рублей. С ее аккаунта сделали 8 переводов, основная сумма ушла на счета ИП. Родители сразу поехали в полицию и написали заявление о мошенничестве в особо крупном размере. Предоставили все скриншоты сообщений и переводов, дали показания.
- На следующий день у меня случился нервный срыв, я попала в больницу. Я понимала, что не смогу выплатить эту сумму, ведь у нас ипотека, трое детей. Дочка просила прощения, она хотела защитить нас, и ее запугали. Валя несколько месяцев ходила к психологу, съехала по учебе, - рассказала Юлия.
Потерпевшие надеялись на проверку, но вскоре дело приостановили «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
- Я очень ответственный человек, за 15 лет наработала себе идеальную кредитную историю. Накануне истории с дочерью мне звонили из банка в конце марта 2025 года, предлагали кредит на 816 тысяч, я отказалась. Но заявка на предодобренный кредит висела в приложении, и мошенники этим воспользовались. Мне даже не стали звонить из банка, запрашивать подтверждение после моего отказа. Подозрительные переводы крупными суммами тоже не стали блокировать. В ответ на жалобы в банке сказали, что в моей ситуации можно подать на банкротство, а можно подавать в суд и доказывать, что не я брала кредит. В суде от меня требуют начало переписки дочки с Кариной, но она уже удалила это в «Телеграме». Информацию может запросить полиция, полгода я прошу провести следственные действия, уже писала жалобы в прокуратуру и ГУ МВД по Новосибирской области, но пока ничего не сделано, - рассказала Юлия.
В сентябре Кировский районный суд начал рассматривать иск Юлии к банкам, судья направил запрос в МВД, и уголовное дело возобновили. Следователь направила запросы на розыск подозреваемых и сразу же отписалась для суда. Новых результатов расследования пока нет.
Адвокат потерпевшей уверена, что банк мог автоматически остановить подозрительные финансовые операции.
- Банк должен был проверить нетипичный характер переводов, их количество, ночное время проведения платежей, чего он не сделал. Банк моментально выдал кредиты и одномоментно практически перевел деньги на различные счета третьим лицам, не проявив должную осмотрительность. Мы надеемся, что суд защитит именно потерпевшую, она наиболее пострадала от действий мошенников, - сообщила новосибирский адвокат Светлана Копцева.
