Происшествия 13.10.2025 в 17:02

Жительница Бурятии кинула в ребенка нож

Любительницу нестандартных методов воспитания отправили в колонию
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии кинула в ребенка нож
Фото: freepik.com
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Гусиноозерска. Она обвинялась в истязании своих детей и неисполнении родительских обязанностей.

Как рассказали в Следственном комитете, с марта 2024 по январь 2025 года женщина в качестве наказания за незначительные провинности и плохую успеваемость в школе систематически избивала и морально издевалась над малолетними сыном и дочерью. А однажды она и вовсе кинула в мальчика кухонный нож, порезав тому ногу.

В феврале 2025 года женщина на долгое время уехала в Улан-Удэ, бросив детей одних. Они стали пропускать занятия в школе, после чего в ситуацию вмешались органы опеки и попечительства. Ребятишек изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Там они и рассказали о насилии со стороны матери. 

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Её приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, на днях в Улан-Удэ вынесли приговор горожанке, которая избивала и издевалась над собственной дочерью. Однако ее наказывать строго не стали, ограничившись условным сроком.
Теги
насилие дети

Все новости

Жители Бурятии жалуются на исчезновение топлива на АЗС
13.10.2025 в 17:15
Жительница Бурятии кинула в ребенка нож
13.10.2025 в 17:02
Житель Бурятии стащил из кухни кафе телефон, сыр и колбасу
13.10.2025 в 16:40
Школьник из Улан-Удэ привлек внимание на выставке в Эмиратах
13.10.2025 в 16:21
В Бурятии выходили двух маленьких косуль, оказавшихся на краю гибели
13.10.2025 в 16:07
В центре Улан-Удэ завершается ремонт дороги
13.10.2025 в 16:06
«Заставили порвать паспорт и смыть симку в унитаз»
13.10.2025 в 15:47
Проект юных экологов из Бурятии борется за звание лучшего на всероссийском экологическом форуме
13.10.2025 в 15:30
Косметолог из Улан-Удэ затарилась контрафактными препаратами
13.10.2025 в 15:17
Пять подрядчиков будут чистить федеральные дороги Бурятии зимой
13.10.2025 в 15:15
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
«Заставили порвать паспорт и смыть симку в унитаз»
В Новосибирске семиклассница перевела мошенникам 1,2 миллиона, пока мама спала
13.10.2025 в 15:47
В Улан-Удэ иномарка протаранила маршрутку
В аварии пострадали два человека
13.10.2025 в 12:48
Безработный житель Улан-Удэ обчистил чужой автомобиль
Хозяйка оставила машину незапертой
13.10.2025 в 12:04
Замкнувшая проводка в бане чуть не спалила дом в районе Бурятии
Пожар тушили ночью
13.10.2025 в 11:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru