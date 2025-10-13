Происшествия 13.10.2025 в 17:02
Жительница Бурятии кинула в ребенка нож
Любительницу нестандартных методов воспитания отправили в колонию
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Гусиноозерска. Она обвинялась в истязании своих детей и неисполнении родительских обязанностей.
Как рассказали в Следственном комитете, с марта 2024 по январь 2025 года женщина в качестве наказания за незначительные провинности и плохую успеваемость в школе систематически избивала и морально издевалась над малолетними сыном и дочерью. А однажды она и вовсе кинула в мальчика кухонный нож, порезав тому ногу.
В феврале 2025 года женщина на долгое время уехала в Улан-Удэ, бросив детей одних. Они стали пропускать занятия в школе, после чего в ситуацию вмешались органы опеки и попечительства. Ребятишек изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Там они и рассказали о насилии со стороны матери.
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Её приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, на днях в Улан-Удэ вынесли приговор горожанке, которая избивала и издевалась над собственной дочерью. Однако ее наказывать строго не стали, ограничившись условным сроком.
Как рассказали в Следственном комитете, с марта 2024 по январь 2025 года женщина в качестве наказания за незначительные провинности и плохую успеваемость в школе систематически избивала и морально издевалась над малолетними сыном и дочерью. А однажды она и вовсе кинула в мальчика кухонный нож, порезав тому ногу.
В феврале 2025 года женщина на долгое время уехала в Улан-Удэ, бросив детей одних. Они стали пропускать занятия в школе, после чего в ситуацию вмешались органы опеки и попечительства. Ребятишек изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Там они и рассказали о насилии со стороны матери.
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Её приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, на днях в Улан-Удэ вынесли приговор горожанке, которая избивала и издевалась над собственной дочерью. Однако ее наказывать строго не стали, ограничившись условным сроком.