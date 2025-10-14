В Улан-Удэ вспыхнул дом из-за печи

Накануне в столице Бурятии загорелся дом на улице Заовражная. О пожаре сообщил сосед. На место выехал личный состав Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Обошлось без пострадавших. Огнеборцы ликвидировали открытое горение на 25 «квадратах», а также провели проливку конструкций. Дом закопчён изнутри.

«Вероятно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.