Фантастическую сумму выманили аферисты у пенсионерки из Улан-Удэ

За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 18 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли более 8 миллионов 650 тысяч рублей. Львиная доля из этой суммы пришлась на 66-летнюю пенсионерку из Улан-Удэ. Мошенники шаг за шагом лишили ее всех сбережений.Как рассказали в МВД Бурятии, все началось в середине сентября, когда на телефон женщины поступил звонок с незнакомого номера с кодом европейской страны. Звонившая представилась сотрудницей крупного маркетплейса и сообщила об оформленной на имя горожанки посылке. Для ее получения пенсионерку попросили продиктовать код из СМС-сообщения. Поняв, что имеет дело с мошенниками, женщина прервала разговор.Однако история на этом не закончилась. Вскоре на телефон горожанки поступило сообщение о постороннем входе в личный кабинет портала Госуслуг с призывом немедленно позвонить по указанному телефону. Пенсионерка набрала номер и ей ответил мужчина, представившийся «сотрудником Госуслуг». Он, в свою очередь, перенаправил женщину к лже-работникам Роскомнадзора.Эти «специалисты» уверили пенсионерку, что она стала жертвой мошенников, которые подделали доверенность от ее имени. Далее в преступную схему была вовлечена лже-сотрудник казначейства, которая должна была помочь «спасти» все сбережения женщины.«С 19 сентября потерпевшая ежедневно находилась на связи с «сотрудницей казначейства». Она отчитывалась о любых подозрительных звонках и СМС, а также фотографировала и отправляла мошенникам все данные из своего телефона», - рассказывают в полиции.Женщине объяснили, что для аннулирования оформленной на нее доверенности необходимо провести замену единого казначейского счета – удалить старый и открыть новый. При этом её заверили, что деньги, находящиеся на старом счете, переведут в «сейфовую ячейку казначейства» для сохранности.Затем к обману подключился лже-сотрудник Генпрокуратуры. Он сообщил, что гражданин, на которого мошенники оформили доверенность, является иноагентом, а сама пенсионерка может быть обвинена в пособничестве терроризму. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей предложили принять участие в расследовании и, первым делом, обезопасить все свои сбережения.«Следуя указаниям аферистов, женщина расторгла свой банковский вклад на сумму 2 миллиона рублей, получила наличные и несколькими переводами отправила их на указанные счета через банкомат с помощью телефона. На следующий день, под давлением мошенников, пенсионерка сняла с кредитной карты еще 800 тысяч рублей и 150 тысяч рублей с накопительного счета, после чего также перевела их злоумышленникам», - сообщили в МВД.Спустя два дня мошенники заявили, что теперь доверенность оформлена и на супруга женщины. Пенсионерка, поддавшись на уловку, расторгла вклад мужа на 2 миллиона рублей, получила наличные и перевела их на счета аферистов.Кульминацией обмана стало сообщение от лже-сотрудника прокуратуры о том, что мошенники взяли на улан-удэнку кредит в сумме 4 миллиона рублей под чужой доверенностью. Чтобы аннулировать договор, женщине предложили оформить встречный кредит. Она взяла в банке заем на 2,2 млн рублей, сняла со счета все средства за вычетом страховки и перевела их мошенникам.Но на этом обман не закончился. Лже-сотрудник прокуратуры сообщил, что на горожанку оформлено еще 6 микрозаймов на общую сумму 572 тысячи рублей, которые необходимо закрыть. Женщина заняла 350 тысяч рублей у знакомых и добавила 120 тысяч рублей из личных накоплений, после чего, как и ранее, перевела все средства мошенникам.Впоследствии, заподозрив, что стала жертвой обмана, женщина попыталась связаться с сотрудницей казначейства, однако в учреждении ей сообщили, что такого работника не существует. Только после этого она поняла, что разговаривала с аферистами и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба, причиненного горожанке, составила почти 7,7 миллионов рублей.