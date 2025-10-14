Происшествия 14.10.2025 в 09:33

Жителя Бурятии нашли мертвым в сгоревшем доме

Пожар полностью уничтожил строение
Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии нашли мертвым в сгоревшем доме
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошел ночью 13 октября в селе Улекчин Закаменского района. Там загорелся жилой дом.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание заметил водитель добровольной пожарной команды СП «Улекчинское». Он сразу сообщил об этом диспетчеру 4-го Закаменского ОГПС.

«Для ликвидации пожара были незамедлительно направлены силы и средства 4-го Закаменского отряда ГПС РБ. Также на месте работала добровольная пожарная команда СП «Улекчинское». В результате пожара дом сгорел полностью на общей площади 56 квадратных метров. В ходе тушения, на полу около печи было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома», - рассказали в агентстве.

пожар

