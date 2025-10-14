Происшествия 14.10.2025 в 11:05
В Улан-Удэ автоледи сбила 51-летнего пешехода
Мужчину доставили в больницу
13 октября утром в Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 51-летнего мужчину. ДТП произошло в Октябрьском районе в 8 часов.
- 31-летняя женщина на автомобиле «Хонда Фит», следуя со стороны ул. Жердева в направлении ул. Ключевская в районе дома Nº 5 ул. Сахьяновой, в зоне пешеходного перехода сбила пешехода. Мужчина 1974 года рождения в результате происшествия был госпитализирован, - рассказали в ГИБДД республики.
