В Улан-Удэ автоледи сбила 51-летнего пешехода

13 октября утром в Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 51-летнего мужчину. ДТП произошло в Октябрьском районе в 8 часов.

- 31-летняя женщина на автомобиле «Хонда Фит», следуя со стороны ул. Жердева в направлении ул. Ключевская в районе дома Nº 5 ул. Сахьяновой, в зоне пешеходного перехода сбила пешехода. Мужчина 1974 года рождения в результате происшествия был госпитализирован, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: loon.site