Происшествия 14.10.2025 в 11:28

В Бурятии пятеро человек попали в ДТП по вине автоледи без прав

Девушка столкнулась с другим авто не уступив дорогу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пятеро человек попали в ДТП по вине автоледи без прав

Вчера днем, 13 октября, в Кабанском районе Бурятии 30-летняя женщина без прав на автомобиле «Тойота Спада» совершила ДТП не уступив дорогу другому автомобилю. Авария случилась около 13.00 часов на 346 км федеральной трассы «Байкал»,

- Следуя со стороны г. Иркутск в направлении г. Улан-Удэ, предварительно при повороте налево она не уступила дорогу транспортному средству движущемуся во встречном направлении и столкнулась с а/м «Тойота Марк 2» под управлением  мужчины 2004 г.р, - рассказали в ГИБДД ресупблики.

В результате ДТП автоледи была госпитализирована. Ее две пассажирки 1995 г.р. и несовершеннолетняя девочка 2020 г.р после осмотра медработниками были отпущены домой. Также были осмотрены водитель а/м «Тойота Марк 2»  и его 25-летняя пассажирка.

Фото: Номер один

Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии с ушлой владелицы гостевого дома взыскали почти 300 тысяч рублей
14.10.2025 в 11:46
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от осенних простуд
14.10.2025 в 11:45
В Бурятии пятеро человек попали в ДТП по вине автоледи без прав
14.10.2025 в 11:28
В Улан-Удэ автоледи сбила 51-летнего пешехода
14.10.2025 в 11:05
Для одинокой пенсионерки из Бурятии собрали деньги на новую печь
14.10.2025 в 11:03
Инфляция в Монголии выросла за год с 5,5 до 9 процентов
14.10.2025 в 10:58
В Бурятии сестра «спасая» брата, попала под суд
14.10.2025 в 10:39
Солдат из Бурятии «вернулся домой» спустя 82 года
14.10.2025 в 10:19
Бурятия получит дополнительное финансирование на соцконтракты
14.10.2025 в 10:11
Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу
14.10.2025 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Улан-Удэ автоледи сбила 51-летнего пешехода
Мужчину доставили в больницу
14.10.2025 в 11:05
Жителя Бурятии нашли мертвым в сгоревшем доме
Пожар полностью уничтожил строение
14.10.2025 в 09:33
Фантастическую сумму выманили аферисты у пенсионерки из Улан-Удэ
Группа мошенников месяц обрабатывала пожилую горожанку
14.10.2025 в 09:19
В Улан-Удэ вспыхнул дом из-за печи
Обошлось без пострадавших
14.10.2025 в 09:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru