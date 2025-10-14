В Бурятии пятеро человек попали в ДТП по вине автоледи без прав

Вчера днем, 13 октября, в Кабанском районе Бурятии 30-летняя женщина без прав на автомобиле «Тойота Спада» совершила ДТП не уступив дорогу другому автомобилю. Авария случилась около 13.00 часов на 346 км федеральной трассы «Байкал»,

- Следуя со стороны г. Иркутск в направлении г. Улан-Удэ, предварительно при повороте налево она не уступила дорогу транспортному средству движущемуся во встречном направлении и столкнулась с а/м «Тойота Марк 2» под управлением мужчины 2004 г.р, - рассказали в ГИБДД ресупблики.

В результате ДТП автоледи была госпитализирована. Ее две пассажирки 1995 г.р. и несовершеннолетняя девочка 2020 г.р после осмотра медработниками были отпущены домой. Также были осмотрены водитель а/м «Тойота Марк 2» и его 25-летняя пассажирка.

Фото: Номер один