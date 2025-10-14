Драка из-за девушки в центре Улан-Удэ едва не закончилась убийством

Поздним вечером правоохранители Улан-Удэ получили сообщение о драке на улице Ленина. Для выяснения обстоятельств конфликта на место происшествия направили наряд Росгвардии.К приезду росгвардейцев на улице остался только один из участников потасовки. Мужчина в окровавленной одежде сообщил, что в ходе драки оппонент сильно поранил его острым предметом.«Для поиска нападавшего правоохранители приступили к обследованию ближайших улиц и вскоре заметили двоих парней. У одного из них были следы крови на руках. Молодой человек признался, что участвовал в недавней драке. По его словам, конфликт произошел из-за девушки», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Парня задержали и доставили в полицию. Участником конфликта оказался ранее неоднократно судимый 20-летний улан-удэнец. Он был пьян и находился под действием наркотиков.По факту драки возбуждено уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.