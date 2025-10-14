Происшествия 14.10.2025 в 15:01
Драка из-за девушки в центре Улан-Удэ едва не закончилась убийством
Агрессивный участник конфликта был задержан росгвардейцами
Текст: Андрей Константинов
Поздним вечером правоохранители Улан-Удэ получили сообщение о драке на улице Ленина. Для выяснения обстоятельств конфликта на место происшествия направили наряд Росгвардии.
К приезду росгвардейцев на улице остался только один из участников потасовки. Мужчина в окровавленной одежде сообщил, что в ходе драки оппонент сильно поранил его острым предметом.
«Для поиска нападавшего правоохранители приступили к обследованию ближайших улиц и вскоре заметили двоих парней. У одного из них были следы крови на руках. Молодой человек признался, что участвовал в недавней драке. По его словам, конфликт произошел из-за девушки», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Парня задержали и доставили в полицию. Участником конфликта оказался ранее неоднократно судимый 20-летний улан-удэнец. Он был пьян и находился под действием наркотиков.
По факту драки возбуждено уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Тегидрака