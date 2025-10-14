Происшествия 14.10.2025 в 15:20
В Улан-Удэ неизвестные вырубили деревья на кладбище
Если виновные будут установлены, их ждет штраф
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ неизвестные спилили деревья на Центральном кладбище. Данный факт был выявлен 14 октября.
В городской администрации напоминают, что за незаконную рубку деревьев и кустарников предусмотрен штраф. Для граждан он составляет 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей
«Приняты меры реагирования: соответствующее заявление направлено в Комитет муниципального контроля для принятия необходимых мер и привлечения виновных лиц к ответственности», - сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии.
«Незаконный спил деревьев не только штрафуется, но и ведет к ухудшению экологической обстановки, нарушает баланс природного ландшафта и создает угрозу общему благоустройству территории. Любые действия по удалению деревьев требуют официального разрешения уполномоченных органов, - предупреждают власти.
Фото: Комитет городского хозяйства