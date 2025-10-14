В Улан-Удэ неизвестные вырубили деревья на кладбище

«Приняты меры реагирования: соответствующее заявление направлено в Комитет муниципального контроля для принятия необходимых мер и привлечения виновных лиц к ответственности», - сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии.





«Незаконный спил деревьев не только штрафуется, но и ведет к ухудшению экологической обстановки, нарушает баланс природного ландшафта и создает угрозу общему благоустройству территории. Любые действия по удалению деревьев требуют официального разрешения уполномоченных органов, - предупреждают власти.





Фото: Комитет городского хозяйства

В Улан-Удэ неизвестные спилили деревья на Центральном кладбище. Данный факт был выявлен 14 октября.В городской администрации напоминают, что за незаконную рубку деревьев и кустарников предусмотрен штраф. Для граждан он составляет 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей