Происшествия 14.10.2025 в 15:20

В Улан-Удэ неизвестные вырубили деревья на кладбище

Если виновные будут установлены, их ждет штраф
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ неизвестные вырубили деревья на кладбище
В Улан-Удэ неизвестные спилили деревья на Центральном кладбище. Данный факт был выявлен 14 октября.

«Приняты меры реагирования: соответствующее заявление направлено в Комитет муниципального контроля для принятия необходимых мер и привлечения виновных лиц к ответственности», - сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии.


В городской администрации напоминают, что за незаконную рубку деревьев и кустарников предусмотрен штраф. Для граждан он составляет 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей 

«Незаконный спил деревьев не только штрафуется, но и ведет к ухудшению экологической обстановки, нарушает баланс природного ландшафта и создает угрозу общему благоустройству территории. Любые действия по удалению деревьев требуют официального разрешения уполномоченных органов, - предупреждают власти.

Фото: Комитет городского хозяйства
Теги
рубка деревья

Все новости

МТС улучшила LTE на территории завода мостостроения и металлоконструкций в Улан-Удэ
14.10.2025 в 15:27
В Улан-Удэ неизвестные вырубили деревья на кладбище
14.10.2025 в 15:20
Пловец из Бурятии завоевал пять медалей на чемпионате ДФО
14.10.2025 в 15:15
Поисковики Бурятии проведут учения в честь погибшего волонтера Манюни
14.10.2025 в 15:09
Драка из-за девушки в центре Улан-Удэ едва не закончилась убийством
14.10.2025 в 15:01
В Улан-Удэ хотят осветить все пешеходные переходы
14.10.2025 в 14:44
«Поскользнулась на крыльце и полетела вниз»
14.10.2025 в 14:21
В Бурятии появятся районные молодежные администрации
14.10.2025 в 13:44
Мэр Улан-Удэ осваивает MAX
14.10.2025 в 12:59
«Все, убил?»
14.10.2025 в 12:53
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Драка из-за девушки в центре Улан-Удэ едва не закончилась убийством
Агрессивный участник конфликта был задержан росгвардейцами
14.10.2025 в 15:01
«Все, убил?»
В Улан-Удэ вынесли приговор таксисту, насмерть сбившему женщину на переходе
14.10.2025 в 12:53
В Бурятии пятеро человек попали в ДТП по вине автоледи без прав
Девушка столкнулась с другим авто не уступив дорогу
14.10.2025 в 11:28
В Улан-Удэ автоледи сбила 51-летнего пешехода
Мужчину доставили в больницу
14.10.2025 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru