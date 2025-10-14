В Бурятии будут судить любителя омуля и сига

В Бурятии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Кабанского района. Он обвиняется в незаконной добыче водных биоресурсов с причинением крупного ущерба.«Обвиняемый в нарушение установленного запрета при помощи рыболовной сети кустарного производства незаконно поймал 47 экземпляров байкальского омуля и 4 экземпляра сига. Ущерб от незаконных действий мужчины составил 185 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре.Сейчас уголовное дело в отношении мужчины направлено в Кабанский райсуд для рассмотрения по существу. Прокуратура напоминает, что размер ущерба от незаконной добычи омуля составляет 3640 рублей за экземпляр, а в период нереста - 7280 рублей.