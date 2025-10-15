Происшествия 15.10.2025 в 10:54

В Улан-Удэ полиция на корню зарубила незаконный бизнес горожанки

Женщина успела заработать на лудоманах 150 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полиция на корню зарубила незаконный бизнес горожанки
Фото: прокуратура Бурятии
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летней ранее судимой горожанки. Она обвинялась в незаконной организации и проведении азартных игр. 

«В этом году обвиняемая арендовала нежилое помещение в центральной части Улан-Удэ, сделала там косметический ремонт и установила игровое оборудование. Далее она организовала там проведение азартных игр», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Однако, незаконный бизнес просуществовал недолго – всего месяц. Вскоре к женщине нагрянула полиция, после чего незадачливая предпринимательница оказалась под следствием. Каких-то фантастических денег за это время она заработать не успела, полученный ею преступный доход правоохранители оценили в скромные 150 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Системные блоки, мониторы и другое оборудование для азартных игр суд конфисковал в доход государства.
Теги
азартные игры

Все новости

«Ангара» перестанет летать на север Бурятии
15.10.2025 в 12:10
75 миллионов рублей потратят на ремонт усадьбы купца в Улан-Удэ
15.10.2025 в 11:53
В Бурятии безработного уголовника отправят зимовать в колонию
15.10.2025 в 11:51
Черное гетто в Улан-Удэ
15.10.2025 в 11:47
Центр Улан-Удэ динамично меняется
15.10.2025 в 11:20
В Улан-Удэ прилетела медалистка чемпионата мира по тхэквондо
15.10.2025 в 11:18
В Улан-Удэ полиция на корню зарубила незаконный бизнес горожанки
15.10.2025 в 10:54
Жителям Бурятии предлагают новый способ защиты Госуслуг
15.10.2025 в 10:39
В Улан-Удэ, наконец-то, отремонтируют Гостиные ряды
15.10.2025 в 10:24
Пьяный уголовник в Бурятии обчистил машину с хлебом
15.10.2025 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Утро в Бурятии началось с землетрясения
Магнитуда подземных толчков составила 4,3
15.10.2025 в 09:26
В Улан-Удэ мужчина свалился под трамвай
Он упал с остановки
14.10.2025 в 18:03
В Бурятии будут судить любителя омуля и сига
Мужчина незаконно выловил полсотни рыб
14.10.2025 в 16:30
В Улан-Удэ неизвестные вырубили деревья на кладбище
Если виновные будут установлены, их ждет штраф
14.10.2025 в 15:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru