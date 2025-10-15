В Улан-Удэ полиция на корню зарубила незаконный бизнес горожанки

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летней ранее судимой горожанки. Она обвинялась в незаконной организации и проведении азартных игр.«В этом году обвиняемая арендовала нежилое помещение в центральной части Улан-Удэ, сделала там косметический ремонт и установила игровое оборудование. Далее она организовала там проведение азартных игр», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Однако, незаконный бизнес просуществовал недолго – всего месяц. Вскоре к женщине нагрянула полиция, после чего незадачливая предпринимательница оказалась под следствием. Каких-то фантастических денег за это время она заработать не успела, полученный ею преступный доход правоохранители оценили в скромные 150 тысяч рублей.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.Системные блоки, мониторы и другое оборудование для азартных игр суд конфисковал в доход государства.