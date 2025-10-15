Дом и гараж дотла сгорели в Бурятии

Пожар случился сегодня в селе Горхон Заиграевского района. Там загорелся жилой дом и пристроенный к нему брусовой гараж.К месту происшествия был направлен личный состав 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ в составе трех человек и двух единиц техники, также добровольная пожарная команда сельского поселения «Горхонское». Однако, спасти охваченные огнем строения им не удалось.«В результате пожара дом и гараж уничтожены полностью. Общая площадь сгоревших строений составила 105 квадратных метров», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, возгорание началось в гараже. Его причиной стало короткое замыкание электропроводки.