В Улан-Удэ загорелся склад

Пожар случился сегодня на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Там загорелось помещение одного из складов. К его тушению привлекли 21 огнеборца и 6 единиц техники.«На момент прибытия первых пожарных подразделений горел утеплитель стен склада. Существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Благодаря оперативным действиям пожарных угрозу удалось снять. Самостоятельно из здания эвакуировались 5 человек. Никто не пострадал», - сообщили в МЧС Бурятии.Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС.