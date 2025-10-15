Происшествия 15.10.2025 в 14:07

В Улан-Удэ загорелся склад

Распространение огня на другие строения удалось предотвратить
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ загорелся склад
Фото: скриншот видео
Пожар случился сегодня на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Там загорелось помещение одного из складов. К его тушению привлекли 21 огнеборца и 6 единиц техники.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений горел утеплитель стен склада. Существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Благодаря оперативным действиям пожарных угрозу удалось снять. Самостоятельно из здания эвакуировались 5 человек. Никто не пострадал», - сообщили в МЧС Бурятии. 

Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС.

ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

