Происшествия 15.10.2025 в 14:53
«Дочь боится выходить из дома»
Под Новосибирском затравили семью 15-летней девочки, обвиненной в избиениях подростков
Текст: КП-Новосибирск
Новый поворот получило дело об избиении девочки-подростка на одной из станций под Новосибирском. Как сообщает КП-Новосибирск, 14-летняя Олеся приехала погулять с местными подростками, компания забралась в заброшенное здание местного магазина. Там у Олеси произошел конфликт с 15-летней Алисой. По словам местных жителей, Алиса стала избивать Олесю. Один из парней достал телефон и стал снимать, как над девочкой издевались. Олеся просила отпустить ее, но без толку. Сбежать девочка смогла только рано утром, когда другие подростки уснули. Утром девочка тайком сбежала, села на первую электричку и уехала домой.
А видео с издевательствами стало гулять среди местных подростков, а позже появилось в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск». Полиция начала проверку, в тот же день участников издевательств над Олесей задержали, но всех, кроме Алисы, отпустили как свидетелей. Алису же допросили следователи.
После огласки истории с Олесей всплыли два других видео, на которых Алиса избивала других девочек. СКР начал проверку по признакам уголовного дела об истязаниях. Однако уголовное дело так и не возбудили.
- В действиях несовершеннолетней усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статье 117 УК РФ («Истязание»). Но возраста уголовной ответственности по данной статье девочка не достигла, - сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.
После скандала 15-летняя Алиса боится выходить из дома – ей продолжают присылать угрозы. Мама школьницы - Нина - рассказала другую версию конфликта:
- В ту ночь Олеся сама пришла к ним в заброшку, у них с Алисой началась ссора из-за бывшего парня. Олеся первой дала дочери пощечину, та дала сдачи. Олеся всех оскорбляла, подростки в ответ ее избили. Но на видео попала в основном Алиса. После этого мою дочь почему-то решили сделать крайней: ее бывшие «друзья» стали указывать на нее и прошли свидетелями. В результате все внимание переключилось на мою дочь, - рассказала КП-Новосибирск Нина.
По словам матери, в прошлом году Алиса перешла в новую школу, связалась с плохой компанией.
- Отчим Алисы был на вахте, я работала и просто не успевала семьей заниматься. В этом есть моя вина, но я не уследила за дочкой. Но это общая проблема подростков у нас в поселке: «старшие» заставляют 15-летних избивать провинившихся, чтобы не нести ответственность. Алису же окрестили чуть не ли главой банды, как будто одна девочка держала в страхе всех детей. Но это не так! – рассказала Нина.
После того, как видео разошлось по интернету, Алису, а затем и ее маму стали травить в соцсетях. Потом кто-то слил их номера в сеть, начались звонки с незнакомых номеров: звонившие угрожали расправой. Большинство бывших знакомых отвернулись от Алисы, мама перевела девочку на домашнее обучение, запретила выходить из дома.
- Я надеялась, что за месяц все уляжется, но дочку травят. Недавно в соцсетях выложили фото: Алиса стоит в полицейском кителе, с пистолетом в руках. Это фото было сделано перед Новый годом, в прошлом году. Я пенсионер МВД, меня из-за этого фото заставили писать объяснение в СК: пистолет на самом деле игрушечный, а китель без форменных знаков, такой можно купить в магазине, - рассказала Нина. – Алиса не может уснуть, мы водим ее к психологу. Она мечтает поступить в юридический, работать в полиции – только закон ее может защитить. Из нее сейчас сделали крайнюю, хотя отвечать за связанную девочку должны все участники той ночи в заброшке.
Имена детей изменены
