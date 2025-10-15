Происшествия 15.10.2025 в 16:38

В пригороде Улан-Удэ Хонда и Крузак зажали Жука

ДТП случилось возле строительной базы «У Истока»
Текст: Карина Перова
В пригороде Улан-Удэ Хонда и Крузак зажали Жука
Фото: ТГ-канал «artykovbatyr»

В пригороде Улан-Удэ произошло жуткое ДТП с участием трех легковых автомобилей – на повороте строительной базы «У Истока».

По словам аварийного комиссара Батыра Артыкова, водитель Ниссан Жук двигался со стороны города и поворачивал налево, на базу Исток. А водитель Хонды Фрид двигался прямо. После столкновения машины отлетели и врезались в Тойоту Ленд Крузер.

«На этом месте постоянно происходят серьезные аварии из-за того, что существует разворот налево», - отметил аварком.

В ДТП есть пострадавшие. На место прибыли медики и спасатели, людей пытаются вытащить из машин – их зажало.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

