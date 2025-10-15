Происшествия 15.10.2025 в 18:00

В Улан-Удэ задохнулись два гастарбайтера

Это уже третий трагический случай за последнее время
Текст: Андрей Константинов
Очередная трагедия с участием иностранных рабочих случилась в Улан-Удэ. Её подробности сообщили сегодня в Следственном комитете. 

Тела двух иностранцев нашли 14 октября на территории строящегося частного дома в 125-м микрорайоне Улан-Удэ. По предварительным данным, гастарбайтеры строили там дом для местного жителя и проживали в бытовке, сделанной из закрытого кузова грузового автомобиля. 12 октября они готовили еду на плитке, подключенной к газовому баллону. Из-за относительной герметичности помещения внутри образовалась высокая концентрация угарного газа. Отравившись им, мужчины скончались. 

Через два дня, после того как работники перестали выходить на связь, на место приехал родственник хозяина участка. Он и обнаружил погибших.


«В настоящее время по данному факту проводятся доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия. Для установления точной причины смерти проводятся судебно-медицинские исследования», - сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, утром 7 октября на стройке по улице Цивилева иностранного рабочего убила упавшая пачка арматуры. Ранее, в сентябре, в ходе строительства здания Национального музея в Улан-Удэ погибли сразу четверо гастарбайтеров.

Фото: Следственный комитет Бурятии 
несчастный случай

В Улан-Удэ задохнулись два гастарбайтера
15.10.2025 в 18:00
