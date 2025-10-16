Происшествия 16.10.2025 в 09:52

В ГИБДД Бурятии раскрыли подробности жуткого тройного ДТП

Виновница аварии находится в больнице
Текст: Елена Кокорина
В ГИБДД Бурятии раскрыли подробности жуткого тройного ДТП

В ДТП, произошедшем вчера днем в Советском районе г. Улан-Удэ, оказалась виновной 40-летняя водитель «Ниссан Жук». После столкновения с двумя машинами женщина травмировалась и сейчас находится в больнице.

- В 15.30 ч., следуя со стороны ул. Дорожная в направлении ул. Покровская, женщина на автомобиле «Ниссан Жук столкнулась с а/м «Хонда Фрид» под управлением 47-летней женщины. Сразу после «Ниссан Жук» столкнулась с «Тойотой Ленд Краузер» под управлением 64-летнего мужчины, - рассказали в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики было выявлено 285 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 12 нетрезвых водителей. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 33 аварии с механическими повреждениями. Есть пострадавшие.

