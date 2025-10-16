Внедорожник в Улан-Удэ перевернулся на крышу

Сегодня утром в районе Стеклозавода произошло ДТП на перекрестке у железнодорожного переезда, в котором виновником оказался водитель без прав. Об этом сообщили аварийные инспекторы Улан-Удэ.

- «Чистостекольское» ДТП с участием двух транспортных средств. Автомобиль «Toyota Passo» выезжая с улицы Радикальцева в направлении станции Дивизионная, не предоставил преимущества проезда автомобилю «Toyota Kluger», который выезжал с улицы Керамическая в направлении железнодорожного переезда, - сообщили в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

После удара автомобиль «Toyota Kluger» перевернулся на крышу. В ДТП есть пострадавшие. У виновника отсутствует водительское удостоверение, добавили аварийные инспекторы.

Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»