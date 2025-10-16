В Улан-Удэ алабай напал на 12-летнюю девочку и женщину

В Улан-Удэ с начала недели поступило три обращения о нападении собак, два из которых – с участием домашних животных.

Так, 13 октября в СНТ «Стекольщик» алабай на самовыгуле напал на 12-летнюю девочку. Пес порвал куртку и цапнул ребенка – у школьницы зафиксировали укус в области груди.

«Позже эта собака напала на женщину, которой удалось избежать травм благодаря помощи соседей. Сотрудники Управления административного контроля КМК отработали данный инцидент для привлечения владельца животного к ответственности», - рассказал начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.

Собачников просят соблюдать правила содержания домашних животных: не допускать самовыгул, выгуливать псов только в поводке и наморднике (при необходимости), обеспечивать надёжное ограждение территории, где содержится питомец.