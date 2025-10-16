В селе Бурятии сгорело два жилых дома

За сутки в Иволгинском районе Бурятии произошло два пожара в жилых домах. Возгорания случились в улусе Хойтобэе – в ДНТ «Авиатор-2» и СНТ «Родник». Причиной пожаров явилось короткое замыкание электропроводки.

На тушении пожаров работали Иволгинский отряд ГПС и МЧС республики.

- В результате пожара в ДНТ «Авиатор-2» частично выгорел дом на площади 40 квадратных метров. В СНТ «Родник» дом площадью 120 кв. м полностью выгорел изнутри, также полностью уничтожена крыша дома и веранда. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседний жилой дом, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В связи с участившимися случаями пожаров в жилом секторе ведомство настоятельно рекомендует проверять состояние электропроводки и электроприборов, не использовать самодельные электроприборы и не оставлять без присмотра топящиеся печи.

Фото: ГО ЧС