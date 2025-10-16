Происшествия 16.10.2025 в 15:10
«Зашли пятеро в черных масках, стали бить»
В Новосибирске коллектор обвинил бывшего партнера в нападении из-за долга в 3 миллиона
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло в Новосибирске вечером 14 октября в одном из кафе в Октябрьском районе. Как сообщает КП-Новосибирск, там 38-летний коллектор Сергей Койнов встречался с Владельцем новосибирской автофирмы.
- Мы дружили 12 лет, с мая 2023 года работали вместе в его фирме. Я был оформлен как водитель, но по факту выполнял многие сложные задачи: возврат долгов, командировки, переговоры на уровне первых лиц. Мы договаривались делить прибыль от успешных сделок 50/50, как партнеры, но свою долю я не требовал, все расходы по командировкам и любым другим расходам брал на себя. Сам платил лизинг за автомобиль «Черри Арризо 8», который был оформлен на фирму. По подсчетам, моя доля, за два года составила около 3 миллионов. В сентябре у меня родилась дочь, и я решил напомнить партнеру о нашей договоренности, – рассказал КП-Новосибирск Сергей.
В середине сентября партнеры встретились в офисе, Сергей напомнил про выплаты. Но бизнесмен, со слов коллектора, ответил, что никаких денег он не должен и ничего не обещал. Мужчины решили встретиться в следующий вторник и во всем разобраться.
- Я пришел в кафе со знакомым, бывший партнер пришел с юристом. Мы сели за столик и я стал напоминать ему про долг, но он уткнулся в телефон. Затем в кафе зашли пятеро человек в черных медицинских масках и шапках, обступили наш стол. Я забрал телефон и попросил бывшего партнера нормально все обсудить, но вместо этого почувствовал удар в лицо, – рассказал Сергей.
По словам потерпевшего, бывший друг сломал ему нос и челюсть. Потом к драке подключились мужчины в масках.
- Я попытался встать из-за стола, но меня снова стали бить и от ударов меня отбросило в подсобку. Там один из них достал нож, ударил им меня, но бывший партнер его остановил. Потом мы вышли на улицу, он говорил, что это я ему должен, а мужчины в масках забрали ключи и документы от «Черри Арризо 8», за который я уже заплатил больше миллиона в лизинг. Он поехал домой, и уже там понял, что у меня есть переломы. Вызвал скорую помощь, – говорит Сергей.
Новосибирец попал в больницу, врачи диагностировали у него сотрясение, закрытый перелом верхней челюсти и глазницы. Мужчине назначили операцию: ему должны установить две титановые пластины.
- Я хотел поговорить, но бывший партнер нанял кого-то, чтобы меня избить. Написано заявление в полицию, хотелось бы обратить внимание правоохранительных органов на этих неизвестных в черных масках.
Директор автофирмы не ответил на звонки журналистов. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
- Сообщение в полицию зарегистрировано, по факту конфликта проводится проверка, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
