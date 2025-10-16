Происшествия 16.10.2025 в 16:48

В реке Бурятии нашли тело мужчины

Его разыскивали больше месяца
Текст: Елена Кокорина
В реке Бурятии нашли тело мужчины

В полиции Бурятии сообщили о прекращении розыска местного жителя, который пропал в начале осени. Его тело обнаружили сегодня, 16 октября, в Кабанском районе республики.

- Розыск 49-летнего Сергея Белоусова прекращен в связи с обнаружением тела мужчины в реке Селенга вблизи села Таракановка Кабанского района. Предварительно, без признаков насильственной смерти, - рассказали в МВД республики.

Напомним, что мужчина ушел 10 сентября с переулка Грачевский.

Фото: МВД РБ

 

утопленник

