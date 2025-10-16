Происшествия 16.10.2025 в 17:35

С Антона Виноградова взыскали коррупционный доход

Работая зампредом, чиновник получал зарплату в коммерческой фирме
Текст: Служба информации "Номер один"
С Антона Виноградова взыскали коррупционный доход
Фото: архив «Номер один»
С экс-зампреда правительства Бурятии Антона Виноградова прокуратура взыскала 1,2 млн рублей коррупционного дохода. Как установило надзорное ведомство, он получил эти денежные средства в Республике Коми, где также занимал должность зампреда правительства. 

«Антон Виноградов лоббировал инвестиционную деятельность аффилированной коммерческой организации. Там он получал заработную плату в качестве советника гендиректора. Этот доход Виноградов скрывал, как и факт наличия конфликта интересов, уточняет «Российская газета». Теперь ему придется вернуть деньги в казну. 

Напомним, Антон Виноградов был задержан ФСБ в апреле этого года в Москве в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится под следствием. С экс-зампредом досрочно расторгли контракт и уволили из правительства. Однако прокуратура потребовала изменить формулировку на прекращение полномочий в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования в полном объеме.
коррупция

