Житель Бурятии обгорел, пытаясь спасти дом

Пожар вспыхнул сегодня ночью в одном из домов села Дурены Кяхтинского района.«К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. Владелец попытался самостоятельно справиться с возгоранием до приезда огнеборцев. С ожогами мужчину госпитализировали в медучреждение», - рассказали в МЧС.Спасти строение не удалось – огонь его полностью уничтожил. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля теплых полов..