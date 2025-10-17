Происшествия 17.10.2025 в 09:07
Житель Бурятии обгорел, пытаясь спасти дом
Огонь полностью уничтожил жилище мужчины
Текст: Андрей Константинов
Пожар вспыхнул сегодня ночью в одном из домов села Дурены Кяхтинского района.
«К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. Владелец попытался самостоятельно справиться с возгоранием до приезда огнеборцев. С ожогами мужчину госпитализировали в медучреждение», - рассказали в МЧС.
Спасти строение не удалось – огонь его полностью уничтожил. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля теплых полов..
