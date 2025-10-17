Происшествия 17.10.2025 в 10:06
Бурятию трясет в одном и том же месте
Еще одно землетрясение случилось в Курумканском районе
Текст: Андрей Константинов
Новое землетрясение зафиксировали в Курумканском районе Бурятии. Оно произошло вчера в 18 часов 38 минут по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 32 км восточнее села Улюнхан, магнитуда составила 3,5.
Напомним, примерно в этом же месте землетрясение случилось утром 15 октября. Тогда его магнитуда была выше - 4,3.
