Происшествия 17.10.2025 в 14:00

Житель Бурятии жестоко убил гостя

Ссора между мужчинами случилась на фоне распития алкоголя
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии жестоко убил гостя
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Еравнинского района. Он обвиняется в убийстве односельчанина. 

Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 16 октября в поселке Тулдун. Обвиняемый повстречал знакомого односельчанина и пригласил его в гости распивать спиртное. Позднее между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе хозяин дома схватил нож и нанес им гостю удары по телу, а затем табуретом и ногами – по голове. От полученных ран и травм тот умер на месте.

Злоумышленник не стал скрываться, а сам попросил соседей вызвать полицию и оставался дома до приезда правоохранителей. На допросе он во всем сознался и дал подробные показания об обстоятельствах преступления.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
убийство

