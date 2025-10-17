Происшествия 17.10.2025 в 14:22

В Бурятии выросло число фейковых постановлений правительства

Их распространяют в соцсетях и мессенджерах
Текст: Карина Перова
Фото: ЦУР Бурятии

С начала года в Бурятии зафиксировали более десяти случаев, когда в соцсети и мессенджеры вбрасывались сфабрикованные постановления правительства республики с провокационным содержанием.

Как сообщает Центр управления регионом, злоумышленники за «подписями» высших должностных лиц изымали топливо у жителей, принудительно отправляли врачей на Донбасс, выделяли квартиры 39 тысячам беженцев и «постановляли» многие другие вещи.

«Цель таких фейков – создание паники и недоверия к власти, а их опасность объясняется тем, что многие пользователи не могут отличить поддельный документ от настоящего, поскольку не обладают знаниями в оформлении официальной документации», - отметили специалисты.

Всего по стране выявлены 182 таких фейка. Эти данные многократно опережают показатели прошлых лет. Причину резкого роста количества фабрикаций эксперты обсудят 29 октября в Москве на третьем международном форуме «Диалог о фейках 3.0» (18+).

